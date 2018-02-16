Астрологи говорят, что сейчас не лучшее время для кардинальных перемен в жизни. Отложите все важные дела и переговоры хотя бы на неделю, а пока лучше уделите время себе и старайтесь максимально подкрепить свой иммунитет.

Овен

Сегодня попробуйте отключить телефон, чтобы вас никто не беспокоил, и погрузиться в себя. Есть шанс, что к вам в дом постучится вдохновение на какое-то дело, результатом которого вы будете очень горды.

Телец

Оставте дома свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в реальных тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда, взглянув на реальность.

Близнецы

В этот день ваши решения могут меняться даже быстрее, чем вы будете произносить их вслух. Сегодня не стоит разбрасываться обещаниями, потому что вы не сможете отвечать за свои слова. Зато ваша белоснежная улыбка очарует всех и каждого.

Рак

Луна сулит вам головные боли и пониженную жизненную энергию в этот день. Сегодня вы должны очень внимательно отнестись к своему здоровью: не простыньте, не находитесь в потенциально опасных местах, ешьте полезные продукты и проветривайте помещения.

Лев

Сегодня вам ничто не сможет испортить настроение. Благоприятный день для наведения порядка в доме и мыслях. Для достижения некоторых целей вам придется воспользоваться своей харизмой и обаянием.

Дева

Сегодня вас могут ждать разочарования в чем-то, во что вы очень верили. День также может привлечь за собой конфликты с родственниками и партнером. Постарайтесь не воспринимать невзгоды близко и на свой счет.

Весы

Сегодня вас ждет очень удачный день. Вам стоит проснуться пораньше и задать себе программу "Все будет прекрасно!". Сегодня ваш труд будет оценен достойно. Возможно, в материальном плане вы получите даже больше, чем ожидаете.

Скорпион

Сегодня вас нарочно могут провоцировать и выводить из себя. Постарайтесь сохранять спокойствие и равновесие. Будьте равнодушны и честны, говорите людям то, на что они заслуживают.

Стрелец

Стрельцам сегодня нужно заняться своим духовным миром. Читайте умные книги, смотрите развивающие фильмы. Также не стоит игнорировать просьб вашей второй половинки. Вечером будьте дома в теплой семейной атмосфере.

Козерог

Сегодня вы найдете в себе силы "дожать" все дела до конца. В этот день не нужно принимать скороспелых решений, лучше подождать до момента, когда будете уверенны на 100% в своем выборе.

Водолей

В этот период вам нужно заняться самообразованием. Полезными окажутся любые полученные знания. Вам лишь остается планировать, чем бы вы хотели увлечь себя в будущем. Больше общайтесь со всеми членами семьи, их знания тоже могут быть для вас полезными.

Рыбы

В работе возможны продвижения по карьерной лестнице, если вы будете вести себя спокойно и мудро. Как бы вам не льстило ваше положение, не переоценивайте свои возможности.

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