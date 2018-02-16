16 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
16 февраля - 47-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 318 дней.
Китайский Новый год
Новый год - самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней.
Нередко Новый год по лунному календарю называют "китайским", потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной.
Более того, в большинстве стран, отмечающих этот праздник, "китайский" Новый год является государственным праздником и радостным событием для представителей всех национальностей и конфессий.
Именины 16 февраля
Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.
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