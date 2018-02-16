Курс евро в Украине резко взлетел [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 16 февраля ослабил курс национальной валюты до 26,75 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2675.9805 гривны (+10,5043);
– 100 евро – 3343.1024 гривны (+51,7724);
Напомним, что курс биткоина также вырос.
по теме
Курс доллара в Украине продолжает падать
Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару почти на 22 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро укрепился на 29 копеек.
Зміцнення гривні: долар упав ще на 25 копійок
Який курс пропонують у київських обмінниках?
"Толпа спекулянтов и бюджетная агония": что будет с курсом доллара в Украине
В последнее время, после резкого взлета, курс доллара в Украине стремительно снижается.
Курс доллара в Украине продолжает падать
Курс валют, установленный НБУ на четверг, 15 февраля, говорит о продолжающемся падении стоимости доллара.
Курс доллара в Украине продолжает стремительно снижаться
Курс валют, установленный НБУ на среду, 14 февраля, говорит о продолжающемся снижении стоимости доллара.