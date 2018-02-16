Николас Круз, подозреваемый в стрельбе в одной из школ города Паркленд (штат Флорида), признал свою вину. Об этом сообщает телеканал CNN.

"В своем заявлении Круз указал, что именно он был тем стрелком, который проник на территорию школы с винтовкой AR-15 и начал стрелять в учеников в коридорах и других помещениях", - говорится в сообщении.

Также Круз пояснил, что когда все стали разбегаться, у него возник план избавиться от оружия и смешаться с толпой.

Также телеканал сообщает, что адвокат назвал 19-летнего стрелка "глубоко расстроенным, эмоционально сломленным" молодым человеком, который всю свою жизнь боролся с психическими заболеваниями.

В полицейском отчете также отмечается, что Круз приобрел оружие в феврале 2017 года, однако данные, где оно было куплено, не приводятся.

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