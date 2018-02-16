Жестоко избитая девушка цеплялась за жизнь, чтобы назвать своих убийц [ Редактировать ]
С штате Калифонрия в США 19-летнюю девушку жестоко избили, выбросили из машины рядом с дорогой и оставили умирать, сообщает Buzzfeed.
Она цеплялась за жизнь и со смертельными ранениями проползла 100 метров до дороги, чтобы назвать имена своих убийц.
"Мы не знаем, как долго она там находилась. Она ужасно страдала, но продолжала бороться", - заявили в окружной полиции.
Утром 12 февраля умирающую Лизетт Андреа Куэсту обнаружили на обочине шоссе близ города Ливермор. Какое-то время она была связана, у нее на теле было несколько ножевых ранений. Несчастная истекала кровью. В два часа ночи один из водителей заметил девушку и остановился, чтобы помочь ей. Ричард Лоудхолт ехал вместе с друзьями на раннюю смену. Мужчины закутали девушку в одеяло и вызвали врачей с полицией.
По воспоминаниям Ричарда, девушка могла потерять сознание в любой момент. Он не сумел разглядеть, какого цвета у нее волосы - Лиз была вся в крови. За девушкой прилетел спасательный вертолет, ее оперативно доставили в ближайший госпиталь, но спасти не успели. Девушка прожила еще около двух часов. Семье не хватило времени, чтобы попрощаться с ней. Но перед смертью Лиза назвала имена своих убийц полиции.
Через несколько часов власти арестовали 19-летнего Даниэля Гросса и 25-летнюю Мелиссу Леонардо по подозрению в убийстве. Как стало известно, они были друзьями с погибшей. В ту ночь она села в машину к молодым людям. На месте преступления осталось "существенное доказательство", указывающее на их причастность.
Напомним, внук перерезал горло собственной бабушке.
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