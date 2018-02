Женщина из города Альфретон проявила свою находчивость и спряталась от полицейских в корзине для грязного белья, причем надела она ее на голову. Когда офицеры открыли дверь в ванную, то были немного в шоке - девушка стояла в полный рост, а корзина закрывала лишь малую часть ее тела, сообщает Metro.

Female located and arrested for failing to appear at court. It’s all well and good saying “I’ll hand myself in on Monday” - you should have turned up last week when you were told to!!!

She even tried to hide when we saw her but she was far from good at hide and seek #OffToCourt pic.twitter.com/KdCa05PbAr