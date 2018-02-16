"Изобретательная" преступница надела корзину для белья на голову, чтобы спрятаться [ Редактировать ]
Женщина из города Альфретон проявила свою находчивость и спряталась от полицейских в корзине для грязного белья, причем надела она ее на голову. Когда офицеры открыли дверь в ванную, то были немного в шоке - девушка стояла в полный рост, а корзина закрывала лишь малую часть ее тела, сообщает Metro.
Female located and arrested for failing to appear at court. It’s all well and good saying “I’ll hand myself in on Monday” - you should have turned up last week when you were told to!!!— Alfreton Town SNT (@AlfretonTownSNT) February 10, 2018
She even tried to hide when we saw her but she was far from good at hide and seek #OffToCourt pic.twitter.com/KdCa05PbAr
Женщина, имя которой не раскрывается, находилась в бегах после того, как пропустила слушание. Впрочем, при задержании она обещала сдаться полиции в понедельник, но ее уговоры не подействовали на офицеров и они арестовали мастера по маскировке еще в субботу.
Напомним, киллер извинился перед девушкой и облил ее кислотой.
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