У Туреччині знову під час тренування упав літак. У Франції через сходження лавини загинуло троє лижників. У Росії горів військовий корабель. Більше про це - у нашому сюжеті.

У турецькій провінції Ізмір упав військовий тренувальний літак. Обидва пілоти, які перебували в кабіні, загинули. Літак розбився одразу після зльоту в районі повітряної бази Джіглі неподалік порту Ізмір. Причини інциденту розслідують.

Це вже друга аварія від початку року. 17 січня в районі Ялвач - на південному заході Туреччини - в результаті аварії військового навчального літака загинули три людини.

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У Франції внаслідок сходження лавини загинуло троє лижників. Чоловіки віком від 29 до 38 років зникли без вісти в середу ввечері на курорті Котере у регіоні Південь-Піренеї. Згодом знайшли їхні тіла. За словами рятувальників, загиблі вирішили спробувати свої сили на непідготовлених для катання трасах.

Останні дні у регіоні ішли сильні снігопади, через ризик для життя закрили деякі підйомники. Місцева влада закликала людей бути украй обережними та не виїжджати на засніжені дороги.

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У російському Владивостоці сталася пожежа на одному з військових кораблів. Вогонь спалахнув одразу в кількох приміщеннях судна. У Морському рятувально-координаційному центрі Владивостока заявили, що ніхто не постраждав, мовляв, екіпаж корабля встигли евакуювати.

За попередніми даними, причиною займання стала необережність ремонтної бригади, яка на той час проводили на кораблі зварювальні роботи.

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В американському штаті Вайомінг з рейок зійшов товарний потяг, який перевозив нові автомобілі. Один із вагонів, які перекинулися, одразу зайнявся. Постраждали двоє людей - це провідник та інженер, який супроводжував потяг. Останній дістав перелом кінцівки та черепно-мозкову травму.

Про стан провідника не повідомляють. Причини аварії наразі невідомі. У компанії-власнику потяга запевняють, що на ньому не було жодних небезпечних чи займистих речовин.

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У Мексиці в аварію потрапила кандидатка у президенти на прийдешніх виборах - Марія де Хесус Патрісіо Мартінес. Мікроавтобус, в якому перебувала жінка та її помічники, вилетів з дороги та перекинувся. Одна з помічників загинула. Двоє, включно з де Хесус Патрісіо, дістали травми. Наразі вона - єдина представниця індіанської меншини, яка вирішила балотуватися у президенти на виборах першого липня цього року.