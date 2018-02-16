Французькі залізничники вийдуть на протест проти реформ Макрона. Їх обурюють наміри влади - позбавити нових працівників залізниці давніх привілеїв - виходу на пенсію у 57 років та гарантії, що їх не звільнять. Нагадаю, у вересні Макрон підписав п'ять указів, які реформують Трудовий кодекс.

Йдеться зокрема про намір скоротити 120 тисяч робочих місць у державному секторі - протягом п'яти років. Профспілки вважають, що реформу здійснюють на користь великих компаній. Акцію протесту призначили на 22 березня.