Залізничники Франції протестують проти реформ Макрона [ Редактировать ]
Французькі залізничники вийдуть на протест проти реформ Макрона. Їх обурюють наміри влади - позбавити нових працівників залізниці давніх привілеїв - виходу на пенсію у 57 років та гарантії, що їх не звільнять. Нагадаю, у вересні Макрон підписав п'ять указів, які реформують Трудовий кодекс.
Йдеться зокрема про намір скоротити 120 тисяч робочих місць у державному секторі - протягом п'яти років. Профспілки вважають, що реформу здійснюють на користь великих компаній. Акцію протесту призначили на 22 березня.
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