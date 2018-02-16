Цього року може нарешті з'явитися швидкісний потяг між столицею і аеропортом "Бориспіль". Кабінет міністрів підтримав новий проект залізничного сполучення із летовищем. Експрес курсуватиме від Центрального вокзалу, і проходитиме через станції "Видубичі" та "Дарниця".

Планується, що дістатися Борисполя можна буде за півгодини. На маршруті працюватимуть 11 потягів. Вартість проекту - 800 мільйонів гривень. Роботи планують розпочати вже у червні.

"Зараз ми маємо з технічними фахівцями реальне технічне рішення яким чином зробити сполучення з аеропортом Бориспіль застосувавши залізничний транспорт. І в десять разів дешевше ніж це будь-хто хотів зробити. У нас є шанс при правильній організації роботи зробити це до кінця поточного року", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.