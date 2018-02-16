Кабмін анонсував запуск потяга між Києвом та аеропортом "Бориспіль" [ Редактировать ]
Цього року може нарешті з'явитися швидкісний потяг між столицею і аеропортом "Бориспіль". Кабінет міністрів підтримав новий проект залізничного сполучення із летовищем. Експрес курсуватиме від Центрального вокзалу, і проходитиме через станції "Видубичі" та "Дарниця".
Планується, що дістатися Борисполя можна буде за півгодини. На маршруті працюватимуть 11 потягів. Вартість проекту - 800 мільйонів гривень. Роботи планують розпочати вже у червні.
"Зараз ми маємо з технічними фахівцями реальне технічне рішення яким чином зробити сполучення з аеропортом Бориспіль застосувавши залізничний транспорт. І в десять разів дешевше ніж це будь-хто хотів зробити. У нас є шанс при правильній організації роботи зробити це до кінця поточного року", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
Гройсман подвел итоги работы Кабмина в 2017 году и рассказал о перспективах на 2018
Проблем хватает, но хорошего тоже немало. Премьер-министр сегодня представил отчет работы Кабмина за прошлый год. По словам Владимира Гройсмана, экономический рост превысил два процента ВВП. Но останавливаться на этом не собираются.
Украинские дороги должны соответствовать евростандартам - Гройсман
По-новому теперь будут строить украинские дороги. Правительство в ближайшее время утвердит нормативы и внесет коррективы в уже существующие проекты. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время спецсовещания.
Гройсман закликав Раду створити Антикорупційний суд
Антикорупційний суд має бути створений і запрацювати вже упродовж цієї парламентської сесії. На цьому, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, наголосив прем'єр Володимир Гройсман.
Українські аграрії отримають дешеві кредити - Гройсман
Для успішної реалізації аграрної програми уряд вирішив кредитувати фермерів. Ставку обіцяють за європейськими нормами.
Гройсман обещает решить проблемы украинского бизнеса
И без того уже очень длинный список нерешенных депутатами вопросов на этой неделе существенно пополнил Кабмин. Сразу на 35 пунктов!
Заседание Кабмина: какие решения принимали сегодня министры
Официальное прощай. Романа Насирова уволили с должности главы фискальной службы. Такое решение принял Кабмин. Среди злоупотреблений Насирову вменяют также двойное гражданство. Над кем еще завис дамоклов меч премьера? И какие текущие вопросы успели решить министры?