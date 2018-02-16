Ще 8 років тому - спеціалісти визнали його аварійним

У Києві розвалюється житловий будинок. Ще 8 років тому - спеціалісти визнали його аварійним, а мешканців порадили негайно відселити. Проте досі нічого не змінилося, - окрім того, що будинок чи не щодня вкривається новими тріщинами. У ситуації розбиралася - Магда Кривовяз.

"Ось ця тріщина у будинку з'явилась минулого тижня. В деяких місцях можна навіть побачити сусідів. Ще 11 років тому дім визнали непридадним до проживання. Однак тут досі мешкають люди".

Ніна Миколаївна проживає у цій квартирі вже 25 років. Коли будинок почав тріщати - одразу зателефонувала до рятувальників,. Вночі спецслужби встановили спеціальні маячки. Тепер двічі на день до жінки приходить інженер і фіксує, що тріщина стає дедалі більшою.

"З кожним днем збільшується і збільшується тріщини. Сюди не заходьте, щоб на голову не впало, сюди не заходьте і взагалі не живіть, так було сказано страшно спати у ночі, перші сутки взагалі не спали ходили через півгодини і дивилися чи там далі не тріщить стіна, не падає", - говорить Ніна Галаган, мешканка будинку.

І це вже не перша тріщина. Майже у кожній квартирі - схожа ситуація.

"Я сплю біля цієї стіни. Маю тільки надію, що не впаде на голову", - говорить Інна Рябошапко, мешканка будинку.

"Бачите як підлога пішла туди, вона вже наклонилася і тріщина пішла. Це катастрофа, я тут пишу, це на межі, це загроза нашому життю", - говорить Надія Юріївна, мешканка будинку.

Люди щороку звертаються до усіх інстанцій. Вже збирають третій том листувань із чиновниками. Однак результату від цього немає.

"Ми кожного дня живемо як на пороховій бочці, ми не знаємо чи завтра проснемося. Лягаємо і так думаємо. Ми кругом кричимо, що у нас написані тони макулатури цієї, відписки чиновників, безвідповцідальність", - говорить Надія Юріївна, мешканка будинку.

У керуючій компанії з обслуговування житлового фонду нам пояснили - руйнуватися будинок став, після того, по сусідству почали зводити багатоповерхівку.

"Визвали будівельну лабораторію були представники з київської адміністрації, міської, районної і у 2009 році був визнаний як не придатний для проживання. І він підлягає виселенню", - говорить Василь Чалий, головний інженер КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського р-ну м. Києва"

У райраді нас запевнили - неодноразово вже писали до міської адміністрації, аби відселити людей з будинку. Але у департаменті житлового забезпечення, який має займатися цим питанням, на офіційний запит нам відповіли до них ніхто не звертався.

Тож коли ситуація зміниться - невідомо.

"Ми тут просто не знаємо чи завтра проснемося".