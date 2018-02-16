Нове життя старим речам. Прикарпатець Олег Гроссу створює дивовожні та унікальні картини із речей із блошиного ринку. В його руках поламані годинники, шестерні, іржаві ключі, термометри перетворюються у фантастичні витвори мистецтва.

Квартира Олега Гроссу нагадує картинну галерею. На стінах практично немає вільного місця.

"От наприклад взяти до уваги цю ящірку, яка якби так якийсь тропічний ліс, де скажем багато дорогоцінностей, площа дочка така, де все переливається, я її назвав Індіано Джонсом".

Олег Гроссу - колишній військовий, нині працює охоронцем. Малюванням захопився ще у дитинстві. Пробував себе в різних жанрах графіці, дизайні, декорі. Тепер працює з металом. Свій стиль називає фентезійний стімпанк.

"Стімпанк перекладаєься як протест протів прогресу механіки.- зараз панує автоматизація, електроніка, поле рудники, то це навпаки - парові машини, поршні, шестерьонки", - говорить Олег Гроссу, автор картин.

Поруч із технікою співіснують і комахи, рептилії та самоцвіти. Спочатку всі елементи, навіть найдрібніші, чоловік відтворює на папері. Далі шукає матеріали. Зазвичай, купує їх на "блошиному ринку", дещо дарують друзі. Найбільше митець використовує старі годинники та термометри.

Майже у кожній роботі присутній ефект старого металу. Його майстер досягає за допомогою - акрилових фарб. А нещодавно навчився відтворювати ще й іржу.

"Нібито іржа поєдає метал. І щоб це в цей же час було естетично. Для мене це було дуже тяжко. Ви не повірите з чим я змішував. Дитяча присипка", - говорить Олег Гроссу, автор картин.

На одну таку роботу чоловік витрачає два-три дні. Головним критиком і помічником майстер, називає свою дружину.

"Питається чи подобається чи не подобається, що десь кудась можливо поміняти, можливо залишити так як є. Ну прислуховується деколи, деколи вважає що його бачення як майстра переважає", - говорить Наталя Березовська, дружина.

Зупинятися на досягнутому Олег Гроссу не збирається. Каже в думках ще сотні образів, які він хоче відтворити в картинах.