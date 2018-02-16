Меріл Стріп визнали найкращою акторкою усіх часів [ Редактировать ]
Меріл Стріп стала найкращою акторкою "усіх часів". Своєрідний рейтинг з володарок "Оскару" у номінації "Найкраща актриса" склав відомий британський кінокритик Пітер Бредшоу. У Меріл Стріп таких статуеток аж три.
Найкращою грою акторки Бредшоу вважає роль польської іммігрантки Софії Завістовської у драмі "Вибір Софі" 1982 року. Окрім Стріпдо, топ-п'ятірки кінокритика потрапили Елізабет Тейлор, Френсіс Макдорманд, Інгрід Бергман та Джоан Фонтейн.
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