Страшное ДТП в Киеве : столкнулись автобусы, есть жертвы (фото, видео) [ Редактировать ]
В Киеве произошла жуткая авария на улице Е.Телиги.
В вечерний час пик 16 февраля на одной из самых крупных дорожных артерий столицы - улице Елены Телиги - образовалась огромная пробка в сторону станции метро "Петровка", передает dtp.kiev.ua.
Как сообщает полиция, в результате аварии пострадали 12 человек.
Причиной этого стало столкновение двух маршрутных автобусов у Кирилловской церкви.
Напомним, два автобуса "вылетели" с дороги в столб.
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