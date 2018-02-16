В Киеве произошла жуткая авария на улице Е.Телиги.

В вечерний час пик 16 февраля на одной из самых крупных дорожных артерий столицы - улице Елены Телиги - образовалась огромная пробка в сторону станции метро "Петровка", передает dtp.kiev.ua.

Как сообщает полиция, в результате аварии пострадали 12 человек.

Причиной этого стало столкновение двух маршрутных автобусов у Кирилловской церкви.

Напомним, два автобуса "вылетели" с дороги в столб.