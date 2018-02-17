Михаил Саакашвили анонсировал турне по Европе [ Редактировать ]
От киевского ресторана "Сулугуни" - до Страсбурга! Такой путь за семь дней прошел самый заметный политический нелегал недели - Михаил Саакашвили.
Его адвокаты обжаловали в Европейском суде по правам человека высылку из Украины. По словам защитников, Украина не имела права отправлять его за границу, пока в самой Украине он подозревается в совершении уголовных преступлений.
Основные этапы этого стремительного движения Саакашвили из Киева в Страсбург - напомнит наша короткая справка.
Долгая прелюдия и молниеносная депортация. Михаил Саакашвили спокойно обедал в Киеве, но через два часа уже оказался в Варшаве. Спецоперацию провели пограничники. В понедельник они без лишних церемоний зашли в один из столичных ресторанов, где был Саакашвили, и уже через две минуты посадили его в автомобиль и увезли. Соратники политика сразу заявили о похищении.
В Госпогранслужбе парируют: бывший грузинский президент - находился в Украине Незаконно. Вот его и выслали в Польшу. Страну, откуда он нелегально прибыл осенью. Для реадмиссии задействовали - вертолет и чартер.
"На підставі засідань судів першої та другої інстанції, Міхеїл Саакашвілі перебував на території Укарїни незаконно. а тому з дотриманням юридичних формальностей був повернутий до країїни, звідки свого часу він прибув, порушуючи законодавство України", - говорит Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины.
Уже в Варшаве Саакашвили заявил: не намерен просить в Польше политическое убежище, а будет добиваться восстановления украинского гражданства. Но это дело времени. А пока - анонсировал свое "европейское турне". Сначала поехал к семье в Амстердам. Где получил удостоверение личности.
Тем временем в украинской Генпрокуратуре заявили: хоть и без Саакашвили, дело против него и дальше будут расследовать.
Ну а уже сегодня журналисты "ТСН" случайно встретили Михаила Саакашвили в аэропорту Мюнхена.
Политик был сам - без привычных сопровождающих и охраны. Сказал - мол, в Мюнхене он транзитом из Амстердама в Брюссель.
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