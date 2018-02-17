После почти 50 дней отсутствия на работе мэр Одессы Геннадий Труханов пришел на сессию горсовета. И нарвался там на очередной скандал!

Вообще ситуация вокруг Труханова уже напоминает сильно затянувшийся анекдот.

В конце декабря мэр уехал. Весь январь не возвращался. В феврале ему пришлось брать дни отпуска за свой счет, чтобы хоть как-то формально объяснить пропажу. Периодически мэр отчитывался о визитах то в Грецию, то в Чехию, то в швейцарский Давос. Ну, а в конце концов - в киевском аэропорту Труханова встречали уже не одесситы или соратники, а детективы НАБУ.

В чем обвиняют Труханова? И почему сегодня в Одессе далеко не все были рады видеть градоначальника? Разбирался Андрей Анастасов.

Спортсмен. С хорошим вкусом и чувством юмора. Богобоязненный. И просто - надежный человек. Геннадию Труханову доверяет большое количество одесситов. Тем оглушительнее для них стала новость: мэра задержали! А началось все полтора месяца назад: именно столько Труханов не появлялся на рабочем месте. В конце декабря он ушел в отпуск, затем продлевал его, уезжал в командировки в Грецию, Швейцарию, потом снова брал отпуск за свой счет и снова продлевал. На странице в Фейсбуке - многозначительное поздравление с Новым годом.

"Не жалейте частичку своего тепла в эти праздничные дни! Дайте знать, что вы помните о тех, кто далеко", - говорил Геннадий Труханов, городской голова Одессы.

Несколько недель одесситы гадали: Что происходит с мэром? Все больше склонялись к версии: за Труханова всерьез взялись правоохранители. В частности - НАБУ.

"Некоторые эксперты говорят о том, что якобы таким образом он пытается избежать опасности вручения ему подозрения детективами НАБУ на рабочем месте", - говорит Анатолий Бойко, глава областной организации Комитета избирателей Украины.

Речь о скандальной сделке две тысячи шестнадцатого года. Тогда одесская мэрия купила у частной фирмы здание бывшего завода "Краян" - чтобы переселить туда свои управления. Хозяевам строение обошлось в одиннадцать с половиной миллионов гривен. Но горсовет - внимание - приобретает его за сто восемьдесят пять миллионов. На сессии оппозиционные депутаты пытались выяснить: почему здание оценили именно в такую сумму? Ответа им не дали, решение - приняли.

"Извините, но я сомневаюсь, что кто-то из присутствующих видел эти выводы опираясь на Что мы собираемся проголосовать и принять такое решение? Нам это не разослали! Нам не дали возможности с этим ознакомиться", - говорит Богдан Гиганов, депутат горсовета, "Оппозиционный блок".

В понедельник Труханов должен был вернуться из очередного отпуска. Но нет: снова командировка! На этот раз в Чехию. Напряжение в мэрии растет. Цель поездки Труханова - не уточняют.

"Информация об итогах его поездки будет опубликована как на официальном сайте города, так и, я думаю, Геннадий Леонидович на своей страничке напишет", - говорит Наталья Мальцева, начальник отдела по связям со СМИ Одесского горсовета.

Со вторника события развиваются стремительно. В Одессе сотрудники НАБУ задерживают двоих коммерсантов и одного чиновника мэрии - участников сделки по "Краяну".

И вот он - пушечный выстрел: объявляют о подозрении Геннадию Труханову, его заму Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Одессы Алексею Спектору и главе профильной комиссии горсовета Василию Шкрябаю. Объявляют заочно - потому что не могут найти. Всех подозревают в растрате бюджетных средств. Ущерб оценивают в те самые сто восемьдесят пять миллионов.

"Це розтрата, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах передбачає покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років", - говорит Владимир Деулин, директор одесского территориального управления НАБУ.

В среду утром Труханов пишет в Фейсбуке: осматривал в Чехии трамваи и троллейбусы, перенимал европейский опыт, но вынужден срочно вернуться в Украину из-за следственных действий. В аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ одесского мэра Задерживают и везут на допрос. Задерживают и Вугельмана. Он тоже вернулся - из Израиля.

"Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з внесенням застави 50 мільйонів гривень для Одеського міського голови, 30 мільйонів для його заступника і 10 мільйонів кожному з інших учасників вказаної схеми вказаного провадження", - говорит Назар Холодницкий, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В четверг утром - заседание в Соломенском суде Киева. Внутри и снаружи - группа поддержки Труханова. Рядом активисты националистических организаций, выступающие Против. Одесский мэр на заседании выглядит уверенно. Обвинения - опровергает. Говорит, купили здание по рыночной цене - около пятисот долларов за квадратный метр.

"Говорят, что есть другая - альтернативная цена. Вы знаете, когда я услышал эту оценку, получается, что нам предлагалось бы купить метр помещения за порядка двести тридцать, двести пятьдесят долларов за метр. Ну, нет таких цен в Одессе", - говорит Геннадий Труханов, городской голова Одессы.

Прокурор же утверждает обратное: дескать, между чиновниками и коммерсантами был явный сговор. В итоге судья выносит решение: Отпустить Геннадия Труханова на поруки Дмитрия Голубова - народного депутата от БПП.

Чуть позже под гарантии двух других нардепов на свободу вышел и Павел Вугельман. Возле здания суда, тем временем, стычки: дерутся оппоненты. Звучат выстрелы. Один полицейский получает огнестрельное ранение в ногу. Трое участников беспорядков задержаны.

В Одессе активисты - явно разочарованы.

"Если вы посмотрите: вот эти все коррупционеры высокого ранга - никто из них до сих пор в тюрьме не сидит! До сих пор ни один суд по ним не закончен, все они являются сейчас фигурантами расследований. Кто-то скрылся, кто-то пытается дела эти развалить", - говорит Олег Михайлик, общественный активист.

Сегодня утром Геннадий Труханов уже проводил сессию горсовета. Сторонники - встретили его бурными аплодисментами, противники - гневными выкриками. Досудебное расследование по фактам возможной коррупции в одесской мэрии прокуратура намерена провести за три-четыре месяца.