Ну и возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня - Мюнхенской конференции и дискуссии о миротворцах для Донбасса, которая именно сейчас - может привести к каким-то конкретным результатам.

Напомню, речь идет о так называемом "плане Расмуссена", бывшего генсека НАТО - который в своем докладе впервые четко описал детали возможной отправки миротворческой миссии на Донбасс. Всего 24 тысячи человек. 20 тысяч военных, еще четыре тысячи полицейских. Страны-участницы - не Украина, не Россия и не члены НАТО. По мнению Расмуссена, в случае успешного развертывания миротворцев на Донбассе - можно будет окончить войну за весьма короткое время.

Уже в Мюнхене и Курт Волкер спецпредставитель США по Украине. Который на практике - то есть в переговорах с помощником президента России Владиславом Сурковым - пытается сблизить позиции России и мирового сообщества по вопросу о миротворцах для Донбасса.

О встрече с Волкером рассказал Мустафа Найем, народный депутат от "Блока Петра Порошенко". Волкер - подтвердил основные пункты "Плана Расмуссена". Мол, его предложения совпадают с тем, что обсуждается на реальных переговорах.

Важный момент - это этапы размещения миротворцев. Дело в том, что ввести их в зону войны реально - не сразу на всю территорию, а только - поэтапно. Но вот принимать решение об этом - нужно сразу одной резолюцией Совбеза ООН. Чтобы не удалось сорвать весь процесс на одном из этапов.