В Киеве в час-пик попасть в маршрутку - целое испытание

К большому сожалению, подобные аварии - стали массовым явлением. Ведь сейчас в Украине - на рынке общественного транспорта - полный беспредел. Половина маршруток - нелегальны. Работают без лицензий. Сами бусы - в ужасном техническом состоянии, а состояние водителей - не проверяет никто.

В Минтрансе обещают все реформировать. И даже говорят об исчезновении маршруток, как явления. В скором будущем. Ну а пока... Наша Евгения Коваленко в Киеве и Елена Абрамович в Брюсселе - отправились в транспортный рейд. Что из этого получилось - смотрите далее.

Обычное утро обычного украинца в городе. Вначале - легкое закаливание на остановке. Потом - сеанс массажа в маршрутке:

В Киеве в час-пик попасть в маршрутку - целое испытание. Люди, спешащие утром на работу, обычно заталкивают друг друга внутрь. Залезть тяжело, но я попробую. Подвиньтесь еще чуть-чуть, пожалуйста.

Пассажиры передают деньги, водитель - активно рулит и раздает сдачу. В салоне так тесно, что можно и не держатся за поручни. Но и это не предел!

"Сегодня не так много людей, как обычно. - Еще и сесть успели! Это большая удача для вас по утрам? - Обычно на одной ноге".

Пока я утрамбовываюсь в киевскую маршрутку - моя коллега Елена Абрамович - тоже пытается добраться на работу. Только в Брюсселе.

Восемь 30 утра, центральный вокзал, но штурмовать общественный транспорт в Брюсселе не приходится. Много маршрутов, большие автобусы и места хватает для всех.

И никаких "передайте за проезд". Почти у всех именные проездные. Их прикладывают к сканерам. Можно купить и билеты в автоматах. У водителя они тоже продаются. Но на остановке - дешевле.

"Например, у меня билет в аэропорт стоит 6 евро, а в автомате - 4,50", - говорит Жером, водитель автобуса.

Но в отличие от комфортных европейских автобусов - украинские транспортные реалии - это прогнивший кузов, побитый бампер и дырявые двери. Для нашего пассажира комфорт не главное. Доехал уже хорошо! В интернете полно видео, когда у маршруток на ходу отваливаются колеса!

Мы попросили автоэксперта оценить состояние нескольких маршруток. На остановке - и комунальный транспорт, и частники.

"Дверь находится в прогнившем состоянии. Даже уже начали гнить прокладки. Такая дверь может в любой момент поламатся, открытся. Распахнутся люди даже погибали, ударялись головой о бордюр. Были случаи, когда людям просто разрывало руки, ноги", - говорит Владислав Антонов автоэксперт, руководитель портала dtp.kiev.ua.

А если к такому прогнившему техническому состоянию прибавить несоблюдение правил - то получается очень опасный дорожный коктейль.

"Постійно повертають, постійно підбирають пасажирів. Найчастіше вони порушують правила зупинки та стоянки. Можуть зупинитись в другому ряду", - говорит Сергей, автоэксперт.

Результат - постоянные аварии. В Украине только с начала года произошло 90 ДТП с общественным транспортом. Около ста человек получили травмы, а девять - погибли.

Хотя состояние водителя и маршрутки должны проверять в автопарках перед каждым рейсом.

"Прийшов у медичну службу. Візуально подивилася - і тиск переміряла. Запитала - є скарги? Нема в мене скарг, кажу нема. Механік дивиться машину", - рассказывает Александр Яковенко, водитель маршрутки.

Но не на камеру водители говорят: никакого контроля нет. Как и ответственности перевозчика. На ремонт денег дают мало. На зарплаты водителям тоже. К примеру, Вячеслав зарабатывает около 7 тысяч в месяц.

"Це дуже сложна робота. Водітєль фактично з самого ранку за рулем. По 14 часов робимо", - говорит Вячеслав Крыжановский, водитель маршрутки.

А это брюссельский коллега Вячеслава - Жером. График работы у него гибкий, но четкий:

"От 7 до 8 часов в сутки. Например сегодня у меня смена 7 часов 25 минут, предусмотрено где-то полчаса на случай пробок", - говорит Жером, водитель автобуса.

Жером за рулем автобуса уже 10 лет. Улыбаться и хорошо выглядеть - это тоже часть его обязанностей. Ни о каких спортивных штанах - не может быть и речи.

"Обязательно носим форму. Это в статуте нашей компании - рубашка, брюки, есть свитера и галстуки, но это уже по желанию", - говорит Жером, водитель автобуса.

Деньги на форму дает компания. Вся одежда - с логотипом фирмы. Перед рейсами у бельгийских водителей нет медосмотра, но техосмотр - обязательный.

"Перед выходом на маршрут водители 10 минут проверяют исправность электроники. Технические проверки происходят на базе депо очень часто. А более серьезная проверка каждого автобуса производится после определенного пробега", - говорит Ан Ван Хамме, представитель коммунальной организации общественного транспорта Stib.

В Украине контролировать маршрутки должна Госслужба по безопасности транспорта. Там признают, более 80 процентов бусов в стране в ужасном состоянии. Однако их служба... бессильна! Из-за моратория она не может полноценно проверить и наказать перевозчика!

"Коли вийдеш на планову перевірку, ліцензійну, ти зможеш побачити весь технологічний процес. Де ці транспортні засоби зберігаються. чи проходять вони медика, механіка", - говорит Михаил Ноняк, глава Госслужбы по безопасности на транспорту.

При нарушениях перевозчика должны были бы лишать лицензии. Но сейчас максимальное наказание - штраф в 1700 гривен. А для тех, кто возит людей вообще без лицензии - до 34 тысяч. И это не останавливает никого! Только в Киеве - 40 процентов маршруток - вообще нелегальны!

"Мы приехали на проверку маршруток с инспекторами госслужбы по безопасности на транспорте. Такие рейды они устраивают каждую неделю. Ловят нелегалов", - говорит Евгения Коваленко, корреспондент.

"Документи - все в наявності. Немає відповідно до цього маршруту схеми маршруту та розкладу", - говорит Руслан Пчелинов, старший инспектор Госслужбы по безопасности на транспорте.

Также у водителя не оказалось путевого листа. В нем указывают состояние маршрутки и водителя.

"Нам не видають. Я по собі чуствую. Сьогодні медика не проходив".

А у этого водителя есть разрешение, но на другой маршрут.

"Ваш маршрут закрито. ваше керівництво в курсі. А ви продовжуєте обслуговувати маршрут - Наше керівництво каже нам, що маршрут не закритий".

За это перевозчику прийдется заплатить штраф.

В Кропивницком полиция проверяет не только документы, но и состояние маршрутки.

"Провода заизоліровані. Все працює. Щас зараз ще покажете, як працюють дворныки. Умиватель скла".

У этих водителей все работает исправно. Но за два месяца в городе выявили почти полторы сотни поломанных маршруток.

"Несправності гальмівної системи, рульового керування. Несправності світлових приладів. також неспсравності шин та коліс", - говорит Сергей Бабенко в. о. начальника отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции Кировоградской области.

Еще один постоянный атрибут украинских маршруток - грязь в салоне.

"Грязные сиденья, поручни липнут, держаться нельзя", - говорит Наталья Приймак, пассажир маршрутки.

В отличие от Украины, весь общественный транспорт в Европе исключительно коммунальный. Такого беспредела с нелегальными перевозчиками там и близко нет.

В Брюсселе автобусы обслуживают более четырехсот миллионов пассажиров в год. И при этом они всегда выглядят, как новые. Деньги на это - выделяют из городской казны. Их не только на ремонт хватает, но и на новые технологии!

"Власти Брюсселя ожидают от нас полного перехода на электроавтобусы до 2030 года, после этого будет запрещено использовать дизельные автобусы. Мы делаем это постепенно - пока переходим на гибриды", - говорит Ан Ван Хамме, представитель коммунальной организации общественного транспорта Stib.

Но Украине до этого еще очень далеко. У нас планируют перейти хотя бы - на обычные автобусы. И наконец убрать с дорог разваленные маршрутки.