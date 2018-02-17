Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, снова выросла.



Так, 1 биткоин теперь стоит $10 190,60.



Вслед за биткоином, поднялась стоимость других криптовалют:

Ethereum $944,38

Ripple $1,14

Bitcoin Cash $1511,29

Ранее podrobnosti.ua сообщали о росте мировых цен на нефть.