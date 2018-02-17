Биткоин: курс криптовалюты продолжает повышаться [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, снова выросла.
Так, 1 биткоин теперь стоит $10 190,60.
Вслед за биткоином, поднялась стоимость других криптовалют:
Ethereum $944,38
Ripple $1,14
Bitcoin Cash $1511,29
Ранее podrobnosti.ua сообщали о росте мировых цен на нефть.
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