17 февраля - день, когда нельзя давать выход лишним эмоциям и держать все под контролем. Этот запомнится для многих ожесточенной борьбой за место под солнцем.

Овен

У вас назревает серьезный конфликт, но если вы попытаетесь найти компромисс, все равно выйдете победителем.

Телец

Сейчас вы ощущаете, что на вас оказывают давление. Чтобы преодолеть трудности, препятствия и конкуренцию, вам придется собрать всю свою внутреннюю силу и решимость. У вас есть преимущество, даже если пока вы этого и не замечаете.

Близнецы

Возможно, ваши предыдущие достижения поставили вас в условия конкуренции. Чтобы добиться успеха, вам нужно будет крепко стоять на ногах и отстаивать свои позиции.

Рак

Преданность своему делу непременно приведет вас к победе. У вас есть достаточно сил и упорства, чтобы принять участие в соревновании или дать достойный отпор конкуренции, подстерегающей вас как в жизни, так и на работе.

Лев

Если сейчас вы сделаете шаг назад, то упустите прекрасную возможность. Скорее всего, вам не придется столкнуться с тем, чего вы боитесь.

Дева

Вам следует решать свои проблемы, а не прятаться от них. Ваши нерешительность и неуверенность еще больше усугубляют ситуацию.

Весы

Вы достигли того периода, когда логичным будет сделать паузу и закрепить полученные результаты. Ваша терпеливая работа способствует медленному, но верному продвижению вперед.

Скорпион

Вы находитесь в ситуации, которая вынуждает вас безропотно сдавать позиции, возможно, из-за безнадежности или отчаяния. Сейчас вы беспокоитесь о деньгах. Возможно, придется отказаться от какого-то проекта из-за финансовых проблем.

Стрелец

Вам нужно проявить дипломатию, ловкость, гибкость, и тогда вы легко сможете справиться с оппозицией и достигнуть своих целей. Будьте внимательны, возможно, на вас пытаются переложить чьи-то проблемы или же наносят ущерб вашей репутации.

Козерог

Вы чувствуете замешательство из-за того, что вам нужно определиться и принять решение, это тормозит ваши действия. Возможно, у вас слишком большой или неравноценный выбор, а. может быть, вам требуется просто пойти на компромисс, чтобы принять правильное решение.

Водолей

Ожидания далеки от действительности или же у вас слишком буйное воображение. С вашей стороны будет весьма разумным уделить некоторое время поиску дополнительной информации.

Рыбы

Вы медлите с принятием решения. Очень сложно выбрать из множества альтернатив, именно поэтому вы чувствуете разочарование. Вам мешают эмоции, или же вы рассеиваете свою энергию вместо того, чтобы направить ее на должные действия.

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