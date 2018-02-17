Землетрясение в Мексике: миллион домов остались без электричества [ Редактировать ]
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После мощного землетрясения в Мексике без электроэнергии остались 998 тысяч домов и торговых предприятий, сообщил руководитель мексиканской Федеральной комиссии по электричеству Хайме Эрнандес.
Количество афтершоков после землетрясения возросло до 194. Магнитуда самого мощного из них - 5,9.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о сильном землетрясении у берегов Индонезии.
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