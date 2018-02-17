В Днепре пятиклассника, который с семьей переехал из Донбасса, одноклассники травлей довели до инсульта. Об это сообщает издание "Днепр Час".

Мать мальчика рассказала, что его буквально забрасывали камнями, после этого администрация перевела ребенка в параллельный класс.

"У нас уже есть один такой, а теперь свалилось ещё это недоразумение. Это надо пережить", - цитирует издание слова нового классного руководителя.

23 ноября мальчик при неизвестных обстоятельствах упал с лестницы. Он поломал ногу, после чего несколько месяцев лечился дома.

"Классная руководительница завуалированно написала в объяснительной, что провела беседу с детьми, о недопустимости такого поведения. Мама пыталась решить проблему с классной руководительницей, и обращалась к директору школы, чтобы прекратить травлю ребенка, у которого было очень плохое состояние здоровья", - сказано в сообщении.

31 января ученики составили петицию, в которой просили выгнать мальчика из школы.

1 февраля он позвонил маме из школы и сказал, что над ним снова издеваются. Женщина позвонила классному руководителю, но та не смогла объяснить, что произошло.

После этого стало известно, что у мальчика случился инсульт. На данный момент идет расследование обстоятельств инцидента.

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