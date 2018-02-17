Порошенко договорился с Конгрессом США о действиях относительно освобождения Крыма [ Редактировать ]
В субботу, 17 февраля, Президент Украины Петр Порошенко и делегация Конгресса США на встрече в Мюнхене рассмотрели вопросы финансирования программ помощи украинскому государству, осудили намерение провести выборы президента России в оккупированном Крыму и скоординировали дальнейшие шаги по деоккупации полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
"Стороны осудили намерение провести российские президентские выборы на временно оккупированной территории Крыма. Были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международного фронта по деоккупации украинского Крыма", – говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждался прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.
Порошенко также призвал Конгресс США поддержать официальное признание Соединенными Штатами Голодомора 1932-1933 годов, искусственно созданного сталинским режимом, геноцидом украинского народа.
Президент Украины выразил надежду, что финансирование программ помощи нашему государству, включая предоставление вооружений оборонительного характера, в дальнейшем будут получать полную поддержку со стороны Конгресса.
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