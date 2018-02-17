Мэрилина Мэнсона обвинили в домогательствах к актрисе [ Редактировать ]
Известная актриса обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах.
Об этом она написала в Twitter в субботу, 17 февраля.
Американская актриса Шарлин Йи, сыгравшая доктора Чи Пак в сериале "Доктор Хаус", обвинила шок-рокера Мэрилина Мэнсона в домогательствах и неподобающем поведении.
"Это произошло очень давно - на съемках последнего сезона "Доктора Хауса". Он посетил нашу площадку, потому что обожал сериал, и стал домогаться к каждой женщине из съемочной группы", - поведала Йи.
32-летняя артистка отметила, что музыкант допытывался у них о предпочтениях в сексуальных партнерах и определенных позах. «Еще он назвал меня "мужчина-китаец"», — добавила она.
Шарлин Йи также снялась в третьем сезоне сериала "Твин Пикс" и в фильмах "Монстро", "Немножко беременна" и "Горе-творец".
Напомним, известного актера массово обвиняют в сексуальных домогательствах.
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