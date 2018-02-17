Известная актриса обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах.

Об этом она написала в Twitter в субботу, 17 февраля.

Американская актриса Шарлин Йи, сыгравшая доктора Чи Пак в сериале "Доктор Хаус", обвинила шок-рокера Мэрилина Мэнсона в домогательствах и неподобающем поведении.

"Это произошло очень давно - на съемках последнего сезона "Доктора Хауса". Он посетил нашу площадку, потому что обожал сериал, и стал домогаться к каждой женщине из съемочной группы", - поведала Йи.

32-летняя артистка отметила, что музыкант допытывался у них о предпочтениях в сексуальных партнерах и определенных позах. «Еще он назвал меня "мужчина-китаец"», — добавила она.

Шарлин Йи также снялась в третьем сезоне сериала "Твин Пикс" и в фильмах "Монстро", "Немножко беременна" и "Горе-творец".

Напомним, известного актера массово обвиняют в сексуальных домогательствах.