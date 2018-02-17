В Австралии у Келлерберрина кенгуру сломал челюсть 19-летнему Джошуа Хайдену.

Об этом сообщает Daily Mail.

Он вместе с братом пытались стрелять, за что животные атаковали автомобиль.

Один из кенгуру прыгнул на лобовое стекло автомобиля и в полете задел охотника за челюсть.

"После разбитого окна, кенгуру повернулся ко мне и ударил прямо в челюсть".

Охотник был без сознания около 30 секунд. Проснувшись, человек подумал, что его ударил брат, который также находился в автомобиле.

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