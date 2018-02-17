Нацотбор на "Евровидение 2018": все финалисты (видео) [ Редактировать ]
17 февраля прошел второй полуфинал национального отбора на "Евровидение 2018". За почетное право представлять Украину на международном конкурсе боролись еще 9 вокалистов. Это - INGRET, MELOVIN, JULINOZA, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA и DILEMMA.
По результатам оценок жюри и голосованию телезрителей в финал национального отбора, который пройдет 24 февраля, проходят: TAYANNA, KADNAY и MELOVIN.
По оценкам жюри первое место заняла певица TAYANNA.
А вот телезрители лучшим признали песню MELOVIN.
Выступление KADNAY.
Напомним, что 10 февраля в Киеве состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2018. Из девяти участников выбрали троих, которые поборются за единственную путевку в Португалию.
По результатам суммирования зрительских голосов и голосов жюри (Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов), в финал отбора вышли: The Erised, LAUD, VILNA.
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