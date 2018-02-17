16 февраля в селе Здoлбуниви Ривненской области сгорел одноэтажный жилой дом с хозяевами.

Пожар начался в одной из квартир в доме по улице Полярной.

После тушения огня пожарные обнаружили в помещении двух людей: мертвого 22-летнего мужчину и травмированную женщину, которую впоследствии госпитализировали.

Как уточнили в ГУ ДСНС в Ривненской области, специалисты работают над выяснением обстоятельств трагедии и подсчетами убытков.

Напомним, в Киеве мужчина заживо сгорел в коллекторе теплотрассы.