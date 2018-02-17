Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о готовности Берлина инвестировать в восстановление востока Украины. Об этом он сказал на завтраке с представителями деловых кругов РФ и ФРГ в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Габриэль заявил о необходимости приложить усилия для улучшения жизни людей на востоке Украины. Политик также высказался за начало работы миротворческой миссии ООН.

"Идея миротворческой миссии ООН уже полгода лежит на столе, нам нужно попытаться ее ускорить", - отметил немецкий министр.

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