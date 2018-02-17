Какие продукты помогут остановить рак [ Редактировать ]
Названы лучшие продукты для профилактики рака.
В ходе нового исследования ученых из Техасского университета (University of Texas) были выявлены природные соединения, содержащиеся в пищевых продуктах, включая куркуму, яблочную кожуру и красный виноград, являющиеся ключевыми ингредиентами, которые могут помешать росту злокачественной опухоли предстательной железы, передает neboley.com.ua.
В течение последнего десятилетия в ходе некоторых исследований были выявлены природные соединения, которые могут стать потенциально новыми методами лечения онкопатологии, включая химические вещества, содержащиеся в таких продуктах, как куркума, яблочная кожура и зеленый чай.
Эти соединения позволяют влиять на один из факторов риска развития рака - воспаление в организме. Лица с хроническим воспалением из-за инфекции, аутоиммунного заболевания или таких состояний, как ожирение, имеют более высокий риск развития рака из-за повреждения здоровых клеток.
Напомним, ученые нашли лекарство от рака.
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