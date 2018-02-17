В зоне АТО исчез украинский военный [ Редактировать ]
В субботу, 17 февраля, в зоне АТО заметили исчезновение украинского военного.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего. Проводятся первоочередные поисковые мероприятия", – говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе боевики открыли огонь.
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