С начала суток боевики совершили 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 17 февраля.

Отмечается, что подразделения российско-оккупационных группировок продолжают использовать вооружение, которое давно должно быть отведено от линии разграничения.

"На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122 мм по опорным пунктам Вооруженных сил Украины вблизи Луганского. Неподалеку от Троицкого захватчики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. После обеда оккупанты активизировались в районе Крымского, где неоднократно обстреливали украинских защитников из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении противник вел огонь из запрещенного вооружения неподалеку от Песков. В частности, применил 120- и 82-мм минометы и совершил пять выстрелов из танка.

"В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - добавили в пресс-центре.

Напомним, 15 февраля один военный погиб в результате обстрела со стороны боевиков на востоке страны.