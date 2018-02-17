Боевики на Донбассе совершили 10 прицельных обстрелов украинских военных [ Редактировать ]
С начала суток боевики совершили 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 17 февраля.
Отмечается, что подразделения российско-оккупационных группировок продолжают использовать вооружение, которое давно должно быть отведено от линии разграничения.
"На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122 мм по опорным пунктам Вооруженных сил Украины вблизи Луганского. Неподалеку от Троицкого захватчики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. После обеда оккупанты активизировались в районе Крымского, где неоднократно обстреливали украинских защитников из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба, на Донецком направлении противник вел огонь из запрещенного вооружения неподалеку от Песков. В частности, применил 120- и 82-мм минометы и совершил пять выстрелов из танка.
"В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - добавили в пресс-центре.
Напомним, 15 февраля один военный погиб в результате обстрела со стороны боевиков на востоке страны.
по теме
Германия готова финансировать восстановление Донбасса - МИД
Зигмар Габриэль заявил о готовности Берлина инвестировать в восстановление востока Украины.
Порошенко рассказал, что поможет достичь мира на Донбассе
Об этом президент Украины заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Сколько Украина тратит на безопасность и оборону: Порошенко дал ответ
Об этом президент Украины заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Россия превращает конфликт на Донбассе в гибридную мировую войну - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридная война, которую ведет Россия, превращается в полномасштабную мировую гибридную войну.
Разведчик СВУ выдал государственную тайну
Сотрудник Службы внешней разведки получил срок за разглашение гостайны.