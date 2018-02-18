Астрологи рекомендуют сегодняшний день провести в кругу семьи и родных. А работа подождет, для работы будет вся рабочая неделя ;). Ваша семья - самая надежная поддержка, уделите им побольше внимания, и сможете получить энергию поддержки и веры в вас, которой хватит на всю неделю.

Овен

Почти все, за что бы вы ни взялись, со временем принесет вам прибыль и успех. Можно строит смелые планы и новые цели. Старайтесь меньше рассказывать о своих делах сторонним, потому что чужая зависть может сильно помешать вам.

Телец

Вы сможете получить давно интересующую вас информацию буквально из воздуха: по слухам, наблюдениям, случайным разговорам. В обычный день эти вещи не вызвали бы у вас интерес, но сегодня у вас хватит таланта извлечь ото всюду пользу.

Близнецы

Сегодня вам стоит заняться подсчетами расходов, чтобы оценить, от чего стоит отказаться, а что, наоборот, можно себе позволить. В этот день любая деловая активность будет даваться вам особенно легко.

Рак

В этот день можно осуществлять самые смелые планы. Собственный бизнес, творчество, обучение, домашние дела или иная работа не оставит вас без вознаграждения.

Лев

Сегодня те представители знака, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, могут почувствовать нехватку вдохновения. Не отчаивайтесь, это вопрос времени - в кратчайшие сроки ситуация изменится.

Дева

Девам стоит прислушиваться к тому, что вам говорят другие, а не упорно настаивать на своем. Чужие идеи могут натолкнуть вас на нужное действие и решение. Также, проявив хоть немного уважения и терпения к другим, вы сможете завоевать расположение влиятельных людей.

Весы

Сегодня вам нужно сконцентрироваться на тех делах, в которых вы можете все решать сами. Чужие советы могут мешать вам принять правильное решение.

Скорпион

Сегодня вам нужно держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими. Ваши злобные замечания и упреки могут провоцировать людей ответить вам тем же. В последнее время вы чувствуете неудовлетворенность во всем.

Стрелец

Сегодня нужно быть готовыми к тому, что окружающие люди и обстановка будут вас раздражать. Если не найдете способ выплескивать негативную энергию - начнете действовать резко и необдуманно. Вечерний поход в спортзал или бассейн снимет с вас пелену злобы.

Козерог

Сегодня вам придется бороться за результат, который, как вам казалось, уже лежит у вас в кармане. Лучше отнеситесь к этому по-философски: если у вас что-то не получается, возможно, это высшие силы отводят вас от неправильного решения.

Водолей

Сегодня вы сможете легко справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Если вы планировали встречи и деловые разговоры, то этот день отлично для этого подходит. Главное - не проявляйте грубость и высокомерие.

Рыбы

В этот день кому-то может крайне понадобиться ваш совет или финансовая помощь. Возможно, у вас есть связи с тем человеком, который может помочь вашим близким. Дарите добро, ничего не прося взамен.

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