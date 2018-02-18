Как скачать видео на iPhone и iPad: простой способ [ Редактировать ]
Одно бесплатное приложение поможет загружать видео с YouTube, Instagram, Facebook и других популярных видеохостингов. Об этом рассказали на Лайфхакере.
В отличие от устройств на Android, скачать ролик через обычный браузер на iOS-устройство нельзя. Но вы можете воспользоваться программой "Documents". Это специальный менеджер файлов, который умеет сохранять видео с различных веб-сервисов на гаджетах Apple.
1. Откройте сайт или приложение нужного видеосервиса и скопируйте ссылку на ролик, который вы хотите скачать.
2. Запустите "Documents" и откройте через встроенный браузер (иконка в правом нижнем углу) любой сайт, который поддерживает загрузку с нужной видеоплощадки.
3. Вставьте скопированный ранее URL в поле на сайте, выберите параметры конечного видео и нажмите на кнопку загрузки. В следующем окне введите любое название ролика и нажмите "Сохранить".
4. Откройте внутри "Documents" папку "Загрузки" и после завершения скачивания нажмите на три точки в углу только что сохранённого файла. Когда появится контекстное меню, выберите "Переместить".
5. В следующем окне нажмите "Документы" → "Все фото" и подтвердите перемещение.
6. После этого скачанный видеофайл появится в стандартном приложении "Фото".
Ранее мы писали о том, как скачать фото из Instagram.
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