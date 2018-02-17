Уже 24 февраля в Киеве пройдет суперфинал национального отбора на "Евровидение-2018", и определиться артист, который будет представлять Украину на главном песенном конкурсе Европы в Лиссабоне (Португалия).

По итогам жеребьевки, финалисты будут выступать в таком порядке:

KADNAY TAYANNA The Erised LAUD VILNA MELOVIN

Ранее мы также публиковали результаты второго полуфинала национального отбора.