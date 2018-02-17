Евровидение-2018: в каком порядке выступят финалисты [ Редактировать ]
Уже 24 февраля в Киеве пройдет суперфинал национального отбора на "Евровидение-2018", и определиться артист, который будет представлять Украину на главном песенном конкурсе Европы в Лиссабоне (Португалия).
По итогам жеребьевки, финалисты будут выступать в таком порядке:
- KADNAY
- TAYANNA
- The Erised
- LAUD
- VILNA
- MELOVIN
Ранее мы также публиковали результаты второго полуфинала национального отбора.
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