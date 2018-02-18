Секс-скандал: главных фэшн-фотографов обвинили в домогательствах [ Редактировать ]
В США журналисты провели расследование о сексуальных домогательствах в модной индустрии. Более 50 моделей присоединились к движению #MeToo и рассказали о том, что стали жертвами харассмента во время работы с известными фотографами. Материалы были опубликованы на сайте Boston Globe.
Участниками скандала стали топ-фотографы: Патрик Демаршелье (которому исполнится 75 лет), Грег Каделом, Дэвид Бельмер, Андре Пассос и Сэт Сэбелом. В список "обвиняемых" также попал один из самых влиятельных стилистов в мире моды - Карл Темплер (Vogue, W Magazine, Interview).
Каждый из них не признает свою вину или же объясняет это тем, что "все было по взаимному согласию". Тем не менее издательство Condé Nast уже заявило о том, что прекращает свою работу с Каделом и Демаршелье.
Обвинению также подверглись еще 25 человек, все они инсайдеры из мира моды: агенты, кастинг-директора, стилисты, ассистенты и т. д. Редакторы издания получали письма с признаниями от моделей и аудиозаписями. Также был записан видеоролик с каминг-аутами Эбби Ли, Мэдисон Ритлэнд и другими.
Напомним, что также Ума Турман рассказала о домогательствах.
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