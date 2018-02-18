Популярная телеведущая и путешественница Леся Никитюк опубликовала видео в Instagram, где говорит о своем намерении пойти на "Евровидение".

Девушка также выложила серию видео, где она с друзьями смотрит второй полуфинал национального отбора на "Евровидение". В одном из последних "сторис" девушка поет на китайском песню, а потом говорит: "Я иду на "Евровидение".

Вот только не понятно: планирует ли Леся принят участие в национальном отборе в 2019 году или она просто планирует посетить финал нацотбора 2018, который пройдет уже 24 февраля.

Ранее мы писали о всех финалистах национального отбора "Евровидения-2018".