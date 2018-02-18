Евровидение-2018: ведущая "Орел и решка" сообщила о намерении пойти на конкурс [ Редактировать ]
Популярная телеведущая и путешественница Леся Никитюк опубликовала видео в Instagram, где говорит о своем намерении пойти на "Евровидение".
Девушка также выложила серию видео, где она с друзьями смотрит второй полуфинал национального отбора на "Евровидение". В одном из последних "сторис" девушка поет на китайском песню, а потом говорит: "Я иду на "Евровидение".
Вот только не понятно: планирует ли Леся принят участие в национальном отборе в 2019 году или она просто планирует посетить финал нацотбора 2018, который пройдет уже 24 февраля.
Ранее мы писали о всех финалистах национального отбора "Евровидения-2018".
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