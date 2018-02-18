В Черное море вошел второй эсминец США [ Редактировать ]
Управляемый ракетный эсминец USS Carney Военно-морских сил Соединенных Штатов вошел в Черное море 17 февраля 2018 года для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности. Об этом говорится в сообщении на сайте 6-го флота ВМС США
Кроме того, среди заданий эсминца - укрепление совместной готовности и военно-морского потенциала союзников и партнеров НАТО. USS Carney, как и ранее вошедший в Черное море эсминец USS Ross, базируется в порту Рота в Испании в составе 6-го флота США.
Отмечается, что ВМФ США регулярно работает в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом. "Военно-морской флот США имеет историю построения отношений с нашими партнерами в Черном море, которые демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 февраля в Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross.
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