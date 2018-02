Американская компания SpaceX отложила запуск спутника PAZ испанской правительственной компании Hisdesat. Об этом сообщается на официально странице компании в в Twitter.

В сообщении говорится, что перенос пуска связан с финальной дополнительной проверкой обтекателя.

"С грузом и носителем все в порядке. Ввиду требований, предъявляемых к миссии, мы сейчас наметили запуск PAZ на 21 февраля", - отметили в компании.

Team at Vandenberg is taking additional time to perform final checkouts of upgraded fairing. Payload and vehicle remain healthy. Due to mission requirements, now targeting February 21 launch of PAZ.