Местный 33-летний житель Черкасс жестоко обращался со своей сожительницей и держал ее в неволе. Об этом сообщает местная прокуратура.

"Установлено, что 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего постоянного проживания в помещении квартиры в городе Черкассы, причинил численные физические страдания своей сожительнице и продолжаю реализацию своего преступного умысла, опасным для жизни способом, специально закрыл изнутри входные двери квартиры, где незаконно удерживал женщину, лишив ее свободы", - говорится в сообщении.

Пострадавшая женщина вскоре была освобождена. Ее доставили в больницу.

Обидчику женщины инкриминируется незаконное лишение свободы человека по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что школьницу жестоко убили в ее квартире.