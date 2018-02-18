Во Львове неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки. Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что 38-летний львовянин был в состоянии алкогольное опьянения.

"Позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, живущий на восьмом этаже, стреляет из окна из огнестрельного оружия. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которого имеет соответствующее разрешение", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Правоохранители изъяли оружие у правонарушителя.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева произошла стрельба.