Расследование убийств на Майдане: Порошенко даст показания [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко примет участие в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане в 2014 году. Об этом он заявил на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.
"Впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает, но это дело каждого из нас. Мы должны пройти процедурно сложный путь для того, чтобы у убийц не было никаких зацепок в европейских судах. Подчеркиваю, преступления Майдана не имеют срока давности", - сказал он.
Кроме того, президент подчеркнул, что разделяет недовольство общества темпами расследования. По его мнению, за четыре года можно было достичь больших результатов.
"В то же время хорошо осознаю масштаб преступления, равно как и необходимость юридически абсолютно безупречной доказательной базы и неуклонного соблюдения всех процессуальных норм. Зло должно быть наказано", - добавил он.
Позже пресс-служба Администрации президента уточнила, что речь идет о судебном процессе, фигурантом которого является экс-президент Виктор Янукович.
"Президент Петр Порошенко принял решение принять участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного производства относительно обвинений в государственной измене бывшего президента Януковича", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве почтили память героев Небесной сотни.
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