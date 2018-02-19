Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.
Овен
В первой половине недели звезды советуют внимательнее относиться к информации. Возможно, вы услышите что-то негативное, старайтесь избегать сплетен. Звезды усилят ваш дар убеждения.
Телец
На смену привычным делам могут прийти новые поручения. Звезды остерегают браться за них, не разобравшись во всех нюансах работы. Но в любом случае, не опускайте руки.
Близнецы
В первой половине недели придется умерить свои амбиции. На пути могут возникнуть серьезные препятствия. Но не стоит пробивать лбом стену или идти на конфликт.
Рак
Не самая благоприятная неделя, это связано с переживаниями личного плана. Возможно, вы находитесь в разлуке с любимым человеком. Это временно. Переключитесь на работу.
Лев
В первой половине недели может потянуть на приключения. Однако звезды не советуют вам активных занятий спортом. Личные отношения станут более непредсказуемыми.
Дева
Сдерживайте эмоции и не реагируйте, если провоцируют на конфликт. Вторая часть недели позволит решить спорные вопросы. Это удачное время в супружеских отношениях.
Весы
Будет сложнее настроить себя на продуктивную деятельность. Вы склонны распыляться на множество дел и не доводить начатое до конца. Неделя пролетит незаметно - старайтесь везде успеть.
Скорпион
Неделя подарит много сюрпризов. Главное - не растеряться и воспользоваться всеми. Во вторник и среду может подвернуться шанс новой работы, но уходить и сжигать мосты необязательно.
Стрелец
Профессиональные задачи будете щелкать, как орешки. Для дальних поездок звезды советуют выбрать четверг, а для творческой деятельности лучше подойдут пятница и суббота.
Козерог
В первой половине недели рекомендуется позаботиться о здоровье. Ослабевает иммунитет, вы становитесь более уязвимыми к вирусам. Обходите стороной тех, кто кашляет и чихает.
Водолей
На этой неделе решайте финансовые вопросы. Не торопитесь с выбором подарков к 8 марта. Сейчас неблагоприятное время для трат на развлечения. Зато успешно сложатся дела на работе.
Рыбы
Непростая ситуация может возникнуть на работе, где у вас появится недоброжелатель. Дайте ему понять, что вы не позволите себя обижать. И вам нужно хорошенько отдохнуть!
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