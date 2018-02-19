Фото: гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.

Овен

В первой половине недели звезды советуют внимательнее относиться к информации. Возможно, вы услышите что-то негативное, старайтесь избегать сплетен. Звезды усилят ваш дар убеждения.

Телец

На смену привычным делам могут прийти новые поручения. Звезды остерегают браться за них, не разобравшись во всех нюансах работы. Но в любом случае, не опускайте руки.

Близнецы

В первой половине недели придется умерить свои амбиции. На пути могут возникнуть серьезные препятствия. Но не стоит пробивать лбом стену или идти на конфликт.

Рак

Не самая благоприятная неделя, это связано с переживаниями личного плана. Возможно, вы находитесь в разлуке с любимым человеком. Это временно. Переключитесь на работу.

Лев

В первой половине недели может потянуть на приключения. Однако звезды не советуют вам активных занятий спортом. Личные отношения станут более непредсказуемыми.

Дева

Сдерживайте эмоции и не реагируйте, если провоцируют на конфликт. Вторая часть недели позволит решить спорные вопросы. Это удачное время в супружеских отношениях.

Весы

Будет сложнее настроить себя на продуктивную деятельность. Вы склонны распыляться на множество дел и не доводить начатое до конца. Неделя пролетит незаметно - старайтесь везде успеть.

Скорпион

Неделя подарит много сюрпризов. Главное - не растеряться и воспользоваться всеми. Во вторник и среду может подвернуться шанс новой работы, но уходить и сжигать мосты необязательно.

Стрелец

Профессиональные задачи будете щелкать, как орешки. Для дальних поездок звезды советуют выбрать четверг, а для творческой деятельности лучше подойдут пятница и суббота.

Козерог

В первой половине недели рекомендуется позаботиться о здоровье. Ослабевает иммунитет, вы становитесь более уязвимыми к вирусам. Обходите стороной тех, кто кашляет и чихает.

Водолей

На этой неделе решайте финансовые вопросы. Не торопитесь с выбором подарков к 8 марта. Сейчас неблагоприятное время для трат на развлечения. Зато успешно сложатся дела на работе.

Рыбы

Непростая ситуация может возникнуть на работе, где у вас появится недоброжелатель. Дайте ему понять, что вы не позволите себя обижать. И вам нужно хорошенько отдохнуть!

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