19 февраля - 50-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 315 дней.

Начало Великого поста

В 2018 году время Великого поста - с 19 февраля по 7 апреля. Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Т

радиционно, Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме.

Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)

Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией (МКК).

Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК.

Именины 19 февраля

Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Юлия.

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