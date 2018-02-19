Мировые цены на нефть снова упали [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть начали снижаться.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $64,88 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали до $61,55 за баррель.
Ранее мы писали о том. что цены на бензин в Украине продолжают снижаться.
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