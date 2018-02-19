Меган Хесс, владелица похоронного дома Sunset Mesa, попала в поле зрения ФБР после того, как одна из семей решила провести экспертизу пепла, выданного местным крематорием, сообщает Reuters.

Выяснилось, что вместо человеческого пепла родственникам покойного выдали сухой цемент. Во время проверки выяснилось, что Меган Хесс торговала частями тела - одним из ее постоянных клиентов оказалась Медицинская учебная лаборатория штата Аризона.

Человеческий торс владелица похоронного бюро оценивала в 1000 долларов, а таз вместе с ногами уходил за 1200.

"Она говорила, что за месяц получает около 40 тысяч долларов от продажи частей тела", - рассказал бывший флорист Sunset Mesa Дженнифер Хендерсон.

В ходе рейда ФБР на территории похоронного дома были обнаружены мешки с цементом. Сразу несколько бывших сотрудников Sunset Mesa подтвердили, что Меган Хесс регулярно продавала части тела покойников, подменяя их пепел строительным материалом.

В настоящий момент должностные лица штата Колорадо закрыли Sunset Mesa на неопределенный срок. Пока неизвестно, какое наказание ожидает его владелицу. Сама женщина отказывается от комментариев, как и ее адвокат Кэрол Винер.

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