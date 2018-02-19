В Саудовской Аравии женщинам разрешили открыть собственный бизнес [ Редактировать ]
Женщинам в Саудовской Аравии предоставлено право начинать собственный бизнес без согласия мужа или другого родственника, являющегося их опекуном. Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее женщинам в Саудовской Аравии можно было открывать свой бизнес и пользоваться государственными электронными услугами только при предоставлении доказательства о согласии опекуна. Обычно это бывает муж, отец или брат.
Согласно действующей в Саудовской Аравии системе опекунства, женщины должны представить согласие опекуна, чтобы получить возможность работать с государственной документацией, путешествовать или учиться.
Ранее мы писали о том, что женщинам Саудовской Аравии разрешили водить грузовики.
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