В связи с постоянным ростом ценности цифровых активов, власти Канады принял решение построить хранилище для криптовалюты. Об этом сообщает CCN.

Канадские чиновники хотят построить гигантское криптохранилище, в котором граждане смогут сохранять свою криптовалюту и не волноваться о ее сохранении.

Центробанк станет куратором в реализации и строительстве проекта. Власти объясняют свой шаг ростом популярности криптовалюты и повышенным интересом хакеров к ней, таким образом, цифровые активы граждан нуждаются в защите.

Напомним, что курс биткоина резко упал.