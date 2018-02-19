В Канаде построят хранилище для криптоактивов [ Редактировать ]
В связи с постоянным ростом ценности цифровых активов, власти Канады принял решение построить хранилище для криптовалюты. Об этом сообщает CCN.
Канадские чиновники хотят построить гигантское криптохранилище, в котором граждане смогут сохранять свою криптовалюту и не волноваться о ее сохранении.
Центробанк станет куратором в реализации и строительстве проекта. Власти объясняют свой шаг ростом популярности криптовалюты и повышенным интересом хакеров к ней, таким образом, цифровые активы граждан нуждаются в защите.
Напомним, что курс биткоина резко упал.
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