Снег и гололед ожидает жителей отдельных регионов ближайшие сутки. Об этом сообщает Укридрометцентр.

Снежить будет в Волынской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях. В других регионах - без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5−10 м/сек.

В Киеве погода будет местами снежной, на дорогах гололед. Температура ночью 6−8 мороза, днем 1−3 мороза.

В Черновцах в ближайшие сутки существенных осадков не будет, на дорогах синоптики обещают гололедицу. Температура ночью 9-11 мороза, днем 1-3 мороза.

В понедельник в Полтаве синоптики обещают местами небольшой снег, предупреждают о гололеде. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем 1-3 мороза.

В Днепре завтра Гидрометцентр обещает возможный снег. Ночью температура воздуха 3-5 градусов мороза, днем 1-3 ниже нуля.

В Одессе 19 января ночью прогнозируется небольшой снег. Днем существенных осадков не предвидится. Температура ночью 3-5 мороза, днем 2-4 ниже нуля.

В Карпатах в первый рабочий день недели синоптики обещают местами небольшой снег, а на дорогах гололед. Столбики термометров ночью покажут от 9 до 11 градусов ниже нуля, днем 2-4 мороза.

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