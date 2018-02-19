Росія та Китай створюють протисупутникову зброю [ Редактировать ]
На орбіті вже скоро тиснява буде - немов на автомагістралях. Якщо 60 років тому запуск першого супутника Землі став сенсацію та потребував майже всіх ресурсів Радянського Союзу, то зараз це відносно доступне задоволення - і в небі понад півтори тисячі активних об'єктів - для навігації, спостереження чи зв'язку. І майже половина з яких - американські.
Про те, що Москва та Пекін розробляють зброю, щоб ці супутники паралізувати, - американські військові уперше максимально відверто сказали два місяці тому.
"Китайці та росіяни - і я не буду тримати це у таємниці - виготовляють зброю, проводять її випробування. Зброю, яка використовуватиметься у космосі - і глушитиме та осліплюватиме. І все це - щоб кинути виклик Сполученим штатам Америки", - заявив Джон Хайтен, командувач Стратегічного командування США.
Здавалося, генерал перебільшує загрозу. Аж до моменту, допоки директор Національної розвідки не опублікував свою доповідь. У документі йдеться
- Китай та Росія незалежно одна від одної вже зараз створюють проти-супутникові підрозділи. Розвідка закликає Штати робити те саме. А ще - підвищити захист всього, що Америка запускатиме чи вже запустила у космос. Щоб під час будь-якого конфлікту ніхто не зміг почати "Зіркові війни", осліпивши американські супутники.
Мова - про технологію, коли, зовсім як у фантастичних фільмах, потужний електромагнітний імпульс виводить супутник з ладу або - блокує зв'язок із ним із Землі, робить некерованим.
Якщо це станеться - на Землі зчиниться паніка. Адже на великій частині території раптом зникне сигнал GPS, який не тільки водіям для навігації та громадському транспорту потрібен. Його давно вже використовують у будь-яких сферах - зокрема і у банківський. Ймовірно, під загрозою виявляться і авіарейси і морські перевезення - адже кораблі давно вже курс не за компасом прокладають. Стурбовані і військові.
"Я не знаю, як це сталося, - але якимось чином Америка втратила здатність швидко рухатися вперед. Ми тепер по сорок років вивчаємо проблему - перед тим, як хоч щось зробити!", - вражений Джон Хайтен, командувач Стратегічного командування США.
Ймовірно, прискоряться тепер, коли доповідь глави національної розвідки наробила галасу. Змусивши і журналістів і чиновників підвести голову в небо та замислитися не тільки про реальні війни на Землі, але і потенційні - у космосі.
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