У Таїланді тайські солдати навчають військових виживати у джунглях

Наймасштабніші в південно-східній Азії щорічні військові навчання тривають на сході Таїланду. Цьогоріч у них беруть участь понад 11 тисяч військових з 29 країн світу, зокрема, зі США, Південної Кореї, Японії, Сингапуру, Малайзії та Індонезії. Серед іншого, тайські солдати навчають своїх колег як виживати у джунглях - харчуватися скорпіонами та павуками та пити зміїну кров, - якщо немає води.

І про інші події у світі дивіться далі в нашому короткому огляді.

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В Індонезії активізувався вулкан Сінабунг. Нинішнє виверження - найбільше від початку року. Стовп диму та попелу сягав п'яти кілометрів. Мешканців найближчих до вулкана поселень довелося евакуювати. Навколишні села вкриті товстим шаром попелу. Жителі скаржаться на задуху. Про жертв не повідомляють. Вулкан прокинувся вісім років тому - після майже чотирьохсотлітнього затишшя. Тоді загинуло 2 людини, близько 30 тисяч були змушені залишити свої домівки.

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На півдні Каліфорнії легкомоторний літак здійснив екстрену посадку прямо на автомобільну трасу. Інцидент стався на шосе поблизу міста Морган-Гілл. За даними телеканалу ABC-7, на борту літака був лише один пілот. Він вчасно помітив несправніть двигуна та встиг повідомити про це диспетчерам. А ті вже дали згоду на аварійну посадку. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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В Бразилії на футбольному чемпіонаті штату Баїя сталася масова бійка на полі. Побилися гравці команд "Віторія" та "Баїя", після того, як було зрівняно рахунок. П'ятьом найактивнішим гравцям - з обох команд - довелося залишити поле. Втім, на цьому спортивна суперечка не припинилася. За деякий час до роздягалень відправилися ще 4 гравців з обох команд. Через катастрофічно поріділі ряди футболістів на полі, суддя був змушений зупинити гру. Які санкції чекають на бешкетників - поки що невідомо.

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Мешканець британського графства Кент Джеймс Хілл виявив на своєму подвір'ї акулу. Щоправда, так звану "котячу", цей вид не становить загрози для людини. Вони мешкають в Атлантичному океані, Середземному та Чорному морях, завдовжки виростають менше метра. Британець каже, варив каву на кухні, коли його батько повідомив про незвичну знахідку. Припускають, що акулу могла принести з моря чайка або баклан, однак в якийсь момент птах не зміг втримати здобич, і та впала не землю. Чи приготували з рибини юшку - не повідомляють.