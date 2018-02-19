У Києві мешканці Дарницького району протестують проти не законної забудови

У Києві - черговий будівельний скандал. Мешканці Дарницького району протестують проти зведення багатоповерхівок буквально впритул до їхніх помешкань. Переконують - будівництво абсолютно незаконне, та здійснюється з численними порушеннями.

Це підтверджує і рішення суду про заборону будівельних робіт на цій ділянці. Але багатоповерхівка стає дедалі вищою, роботи не припиняються. У ситуації розбиралась Ольга Клюєва.

Того, що ви зараз бачите на екрані - за документами не існує. В офіційних паперах - це зовсім на висотні 25-поверхові будівлі, а "маленький оздоровчий комплекс" на три поверхи заввишки.

"Полностью нарушено целевое назначение земли, отсутствует разрешительная документация, ведется вопреки решения суда - оно самочинне по решению КМДА, но несмотря на это - оно продолжается", - обурюється Андрій Филипович, член правління ОСББ.

Коли мешканці будинку зрозуміли, що впритул до їхнього житла зводять цілий висотний комплекс, почали бити на сполох. Суд заборонив проводити на будівельному майданчику будь-які роботи. Утім, перша черга будинку вже заселена, а друга споруджується ударними темпами. А у відділі продажу квартир - кипить робота.

"- Интересно, цена заинтересовала, интересно было вас здесь увидеть. Мы пока только интересуемся".

Щоразу, коли мешканці сусідньої багатоповерхівки, які потерпають від будівельного свавілля, викликають правоохоронців, - будівельники, як за командою, зупиняють роботи.

"- Стройка стоит!

- Як стоїть? Генератор працює, люди на "люльках". Є заборона на проведення робіт, а там кладка кладеться!"

Слідчому, який приїхав зафіксувати порушення закону, залишається лише руками розводити. Його навіть на будівельний майданчик не допустили.

"На данный момент не зафиксированы работы".

Тим часом, під впливом незаконного будівництва, сусідній будинок вкривається тріщинами. А після того, як власники незаконних висоток нелегально під'єдналися до каналізаційної мережі, - від перевантаження нечистоти виливаються просто на поверхню.

"Переполняется! Мы эти службы аварийные постоянно визываем, вообщем кошмар. Эти трещины, которые появляются в доме, они конечно пугают, мы же тут долгосрочно собираемся жить", - обурюється Олена Гайдученко, жителька сусіднього будинку

Нещодавно історія будівельного протистояння набула нового імпульсу. Активістів, які борються проти незаконного будівництва, звинуватили у запуску квадрокоптерів з вибухівкою на територію нового комплексу.

"Вломились ко мне, в квартире провели обыск . Речь шла про взрывчатку и квадрокоптеры, которые должны быть у меня в квартире. У меня есть подозрение, что это план, который реализуется для дискредитации жильцов нашего дома", - переконаний Денис Гусаков, активіст, мешканець сусіднього будинку.

А поки правоохоронці заводять чергову кримінальну справу про незаконне спорудження, скандальну багатоповерхівку продовжують добудовувати.